En socialliberal partiledare

Liberalerna behöver en partiledare med en ledarstil som samlar och enar. Aldrig har partiet i modern tid stått inför de utmaningar som man nu står inför.

Den mediala bilden är att man internt är så pass splittrade i bittra falangstrider som stjälper partiet. Samtidigt som den svenska liberalismen nu mer än någonsin i moderna historia möter kräftgång från vänster till höger. När nationalister och populister flyttat sina positioner ligger Liberalerna under riksdagsspärren i mätning efter mätning!

Det är ett underkänt betyg för vårt parti som existerat i över 100 år. Partiet har under en längre tid sopat problemen under mattan, lagat efter läge och jagat efter väljare dit vinden blåser. Det är inte längre gångbart.

Vi behöver samlas och enas. Vi behöver rusta oss, för vi befinner oss i en värderingskamp om vilket Sverige vi efterlämnar till kommande generationer.

Vi står på de mångas axlar som gjorde det möjligt för oss att inte digna ner under massiva skatter. Som gjorde Sverige till ett marknadsliberalt land där det du förvärvat och arbetat ihop rättvist var också ditt. Samtidigt var vi med och utformade en solidarisk välfärdsstat för ålderdomens tid. Vi var även med och skapade möjligheter för alla att vara delaktiga i samhället på lika villkor – även om man drabbats av något man själv inte rår över.

Dessa segrar är idag så självklara att alla partier står bakom dem. På vissa fronter finns hoten om att rasera dessa segrar. Ett socialliberalt parti behövs för att ta upp den kastade handske som nationalister och populister kastat.

Om ovan är vi alla överens. Frågan vi måste ställa oss nu handlar om vem vi bäst tror har de egenskaper och färdigheter att leda partiet. Som tidigare ordförande för LUF, partisekreterare, gruppledare i riksdagen med mera tror vi att Ullenhag har de ledaregenskaper och färdigheter som behövs när vi ska försvara de liberala landvinningar som vårt parti varit en central aktör i att genomföra.

Ullenhags tidigare uppdrag i partiet är ett kvitto på att han har ett högt förtroende bland våra medlemmar. Vi tror att hans många gärningar i partiet gett honom utmärkta erfarenheter som en blivande partiledare för Liberalerna bör ha.

Framförallt vill vi ha Ullenhag som partiledare för hans socialliberala övertygelse och för hans tålamod. Att gång på gång argumentera för det marknadsliberala, öppna, fria och toleranta samhället utan för den skull vara tolerant mot det intoleranta. Han är inte rädd för att byta ståndpunkt när nya fakta visar sig och vi anser att han till skillnad från andra i hans position gör det utan att göra avkall på den grund han och vårt parti står på, nämligen socialliberalismen.

Därför stöttar vi Erik Ullenhag.

Telason Getachew, Järfälla

Eva Bengtsson, Barsebäck

Tajer Ebra, Lerum

Sten Tore Skare, Luleå

Anna-Clara Nord Ekerling, Vallentuna

Conrad Vernersson, Lund

Vladan Lausevic, Täby

Anki Danielsson, Halmstad

David Zanders, Bromölla

Elin Hjelmestam, Stockholm

Lars Slaka Karlsson, Kinda

Torbjörn Wester, Krokek

Ursula Savonius, Lund

Lars Solling, Ljungby

Leif Ekerling, Uppsala

Sophie Enerskog, Solna

Carin Saracco, Mallorca

Per Carlsson, Halmstad

Susanna Makstin, Vadstena

Annica Elveroth, Halmstad

Ellena Dellios Vukic, Kristianstad

Jennie Uller, Kalmar