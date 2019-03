Erik Ullenhag: Världen behöver mer feminism

Ofta hörs ett litet förvånat sus när jag inleder mina tal här i Jordanien med budskapet ”jag är feminist”. I mellanöstern är det inte sällan kontroversiellt att stå upp för kvinnors rättigheter. Ett feministiskt perspektiv handlar för mig om att vara glasklar med att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och att ha jämställdhetsglasögonen på när utrikespolitiken i vardagen formas.

Och jämställdhetsutmaningarna i regionen är mycket stora. Kvinnor kan nekas att arbeta eller få ett pass om inte mannen tillåter det, många förvägras rätten att själva bestämma vem de ska gifta sig med och i krigens spår är den chockerande verkligheten att över 10 procent av de 14-åriga syriska flickorna i Jordanien är gifta. Rätten till skolgång förbyts mot att flickor förnekas sin barndom.

Feminism handlar om rättigheter, men ökad jämställdhet är också smart ekonomisk politik. I Jordanien är över 50 procent av universitetsstudenterna kvinnor men det är bara 16–17 procent av kvinnorna som arbetar. Tänk vilken ekonomisk utveckling det skulle innebära om alla dessa välutbildade, smarta kvinnor kom in på arbetsmarknaden.

Den resa som Sverige gjorde under andra hälften av 1900-talet där kvinnor började lönearbeta, fick möjlighet att fatta de avgörande besluten själva i sina liv och inte längre sågs som ett bihang till sina män – den resan behöver dagens mellanöstern göra.

Ibland möts jag av argumentet ”but we are not Sweden” och så tittar människor på mig som jag var från en annan planet. Mitt svar är att mänskliga rättigheter inte är ett västerländskt påfund – kvinnors rättigheter ska gälla lika för alla, över hela världen. Det är också möjligt att förändra attityder och ett samhälle.

Visst finns det fortfarande mycket kvar att göra för jämställdheten i Sverige i dag, men jämför dagens Sverige med det land som min mamma växte upp i så ser vi vilka fantastiska framsteg vi gjort. Självklart kan andra länder göra samma resa.

Det var rätt många som kritiserade den feministiska utrikespolitiken när Sverige lanserade den. Från mitt perspektiv har ställningstagandet givit Sverige en starkare röst och ett tydligare mervärde internationellt.

Visst händer det att jag möter kollegor som tycker att vi är udda – men det internationella samfundet vet och förväntar sig att Sverige alltid bevakar kvinnors rättigheter och att vi är en vakthund för att se till att jämställdhetsperspektivet alltid finns med.

Och om vi tittar runt i världen så är det alldeles tydligt att jämställdhet inte borde vara en sidoscen utan en huvudplans-fråga – världen behöver helt enkelt mer feminism och det är fantastiskt att representera ett land som står upp för den tanken.

Erik Ullenhag