Hedersvåldet tar inte semester

”Kvinna föll från balkong”, ”14-åring våldtogs på bröllopsnatten”, ”Storebror försökte strypa sin syster”. Vi kan nu nästan dagligen hitta rubriker i tidningen som har anknytning till hederskultur och hedersrelaterat våld. Just nu, under sommarlovet, är det också högsäsong när det gäller att föra bort unga flickor till det forna hemlandet för att där, oftast mot hennes vilja, gifta bort henne med exempelvis någon äldre släkting utvald av föräldrarna.

Nu larmar också det nationella kompetensteamet, som arbetar mot just hedersrelaterat våld vid länsstyrelsen i Östergötland, om att allt fler ringer och varnar om våld och förtryck som tar sitt avstamp i den så kallade hederskulturen. Under årets första fyra månader har teamet via den nationella stödtelefonen tagit emot närmare 200 ärenden, vilket är en ökning med drygt 23 procent jämfört med året dessförinnan och en fördubbling om man jämför med 2014. Juno Blom, som är nationell utvecklingsledare, menar att detta dock bara är ”toppen av ett isberg”.

Hon pekar också på att det faktum att man har haft ärenden om barn som har förts ut ur landet mot sin vilja, trots att myndigheterna har haft kännedom om att det föreligger en risk för detta. Man kan inte annat än hålla med henne om att detta är ett stort svek mot de drabbade barnen.

Barn- och tvångsäktenskap är en grov kränkning av mänskliga rättigheter. Lagen har visserligen ändrats så att barn inte kan få dispens att gifta sig, och möjligheten att erkänna utländska barn- och tvångsäktenskap har begränsats. Men det finns fortfarande luckor i lagen som måste täppas till. Till exempel måste det bli straffbart att planera för att tvinga en ung tjej att gifta sig under en utlandsresa, även om äktenskapet inte blir verklighet.

Tiotusentals flickor och kvinnor lever i dag i ofrihet mitt i det svenska samhället. Det handlar om kvinnor som inte får välja vem de ska gifta sig med. Det handlar om flickor som är övervakade av fäder och bröder i varje steg de tar. Som inte får klä sig som de vill eller umgås med vem de vill. Men vi får inte heller glömma bort att även unga män kan bli gifta mot sin vilja och att hbtq-personer kan betraktas som hot mot familjens heder.

De som trots allt vågar trotsa utsätts för spott och spe, hugg och slag och får i värsta fall sätta livet till.

Nyamko Sabuni var bland de första som lyfte frågor kring hedersproblematiken, men för detta fick hon utstå mycket kritik. Men hon har fått rätt i det mesta av det som hon sade så här i efterhand. Synd bara att så få lyssnade då.

Att bekämpa hedersförtrycket är nämligen den största jämställdhetsutmaningen som Sverige står inför under överskådlig tid. Det kommer att bli vår tids rösträttsfråga, som Liberalernas partiledare Jan Björklund har uttryckt det. Misslyckas detta kan Sverige komma att kastas flera generationer bakåt i jämställdhetskampen.

Så kan vi inte ha det. Och vi måste också inse att hedersvåldet varken tar semester eller sommarlov.