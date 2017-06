Presidentens egoistiska beslut

I ett brev till USA:s president Donald Trump vädjar Nordens fem statsministrar till denne att nu visa på ett globalt ledarskap och fatta det rätta beslutet (underförstått om klimatavtalet). Men Donald Trump verkar inte vilja lyssna, vare sig på de nordiska statsministrarna, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, FN:s generalsekreterare Antonio Guterres eller någon annan. Han lyssnar bara på sig själv och det är en katastrof för världen.

I och med beslutet blir USA därmed det första landet att lämna 2015 års omfattande klimatavtal som 195 länder har skrivit under. Men samtidigt som Donald Trump informerade den samlade pressen om sitt beslut att dra sig ur avtalet så sade han också att han nu är beredd att förhandla fram ett nytt mer ”rättvist” och ”fördelaktigt” avtal för USA. Men att detta skulle vara möjligt avvisas dock bestämt av flera av världens ledare.

Beslutet att lämna avtalet har kritiserats inte bara av miljöorganisationer och politiker utan även av företagsledare, som cheferna för oljebjässen Exxon Mobil Corp, Apple, Dow Chemical, och Unilever, som alla har vädjat offentligt att presidenten ska stå fast vid avtalet, men för döva öron. Elon Musk, chef för Tesla och Space X, har till och med gått ett steg längre och hoppat av de råd med tunga affärsmän som Donald Trump har tillsatt.

Beslutet att överge klimatavtalet, tillsammans med att Trumps nya energiplan genomförs, kommer att få stora konsekvenser för både klimatet och miljön. I det sammanhanget känns det ändå tryggt att veta att alla amerikaner inte jublar över detta idiotiska beslut. Exempelvis har borgmästarna i Los Angeles, Boston, New York, New Orleans, Pittsburgh, och Washington D C deklarerat att de kommer att förbli självständiga i sin energipolitik och att de kommer att fullfölja klimatmålen.

Ett av Donald Trumps argument när han presenterade sitt beslut var att han ”hade blivit vald för att representera städer som Pittsburgh och inte Paris”. Pittsburghs borgmästare Bill Peduto gav honom snabbt svar på tal: ”Vi röstade inte på dig och vi tänker inte riva upp Parisavtalet. Faktum är att 80 procent röstade för Clinton i Pittsburgh”, twittrade han.

Och glädjande nog står nu Kina och Europa sida vid sida för Parisavtalet och mot klimatförändringar. Uttalandet från dessa både i Berlin förra veckan är det första av det slaget och en stark markering från två av jordens, jämte USA, största utsläppare. Och de undertecknade också ett dokument där de lovar att trappa upp arbetet mot klimatförändringarna. Så något gott har ändå USA:s negativa besked fört med sig.

Trots det är presidentens beslut är otroligt egoistiskt och det är lätt att önska att någon var den som härskade i ovala rummet i Vita huset. Men nu är situationen som den är och det innebär att ett stort ansvar i fortsättningen kommer att vila på EU:s och på Kinas axlar.