Tänk att få föda som prinsessorna

Prins Carl-Philip står i TV och måttar med händerna. Prinsessan har nedkommit med en pojke lång som en godkänd gädda, tydligen. Blixtarna smattrar. Grattis till prinsparet! Det är alltid roligt när barn föds – det tycker även en republikan som jag.

Men det är inte alls roligt att Danderyds sjukhus, mitt i BB-krisen, har haft ett rum och en förlossningsläkare stående i väntan på det kungliga värkarbetet. När andra kvinnor hänvisas från Stockholm till Västerås och Nyköping, eller – vilket är värre, för det är de allra svagaste, förtidigt födda barnen det gäller – från Uppsala till Åbo, är det faktiskt helt vansinnigt att Sofia hade gräddfil till BB. Varken hon eller barnet är eller kommer att bli statschef.

Det enda skälet till att vi låter skattefinansierad vård favorisera dem är att hon råkar vara gift med en höjdares son. Tänk om statsministern hade krävt sådan särbehandling för sina närstående! Då hade vi kallat det korruption.

Så när reportrarna ställer hovsamma frågor till prinsen, läkaren och barnmorskan och de nickar och ler och säger att allt har gått så bra, så bra – då vill jag skrika att det är klart att det går bra när man får ha en läkare hos sig, trots att det är en normal förlossning! När barnmorskan kan stanna under hela förloppet, och inte springer mellan tre födande kvinnor på samma gång! När man vet att man kommer att få plats, ett eget rum, ett eget team som hjälper till. När hela sjukhuset sätter in sina resurser för att just den här förlossningen ska gå så bra, så bra.

Så ser det inte ut för alla som föder på Danderyds sjukhus. För ett halvår sedan anmäldes kliniken till Arbetsmiljöverket. Personalen ansåg att patientsäkerheten var hotad, och beskrev situationen som kaos: ”Personalen på förlossningen har minnessvårigheter, ont i magen och de gråter. Du ska finnas till hands för den födande kvinnan. Nu springer man från rum till rum. Det blir som att spela rysk roulette med sin legitimation” sade Dorieth Sone Zidaric till DN (1/12-16).

Men om det hade varit så att det blev komplikationer – förlossningsskador – så tror jag att Danderyds sjukhus hade varit måna om att lappa ihop prinsessan ordentligt. Man kan ju inte ha en prinsessa som kissar på sig när hon nyser! Däremot går det bra för affärsbiträden, professorer, sjuksköterskor, tjänstemän, lärare och alla andra. Varannan svensk kvinna som har fött barn drabbas av komplikationer – och i Stockholm är det sju procent av förstföderskorna som drabbas av den allvarligaste formen, sfinkterruptur.

Och i detta läge – när den mest grundläggande vården går på knäna – fokuserar regeringen på att stänga ned privata alternativ i välfärden, som ett straff för att de kanske lyckas vara lite mer effektiva med skattepengarna än de ofta förlusttyngda landstingen. Istället för att öppna upp för fler BB-avdelningar, gärna drivna på olika vis för att passa olika familjer. Det är absurt.

Det är ett vallöfte att drömma om: att alla svenska kvinnor får en lika fin förlossning som prinsessan Sofia.

Linda Nordlund