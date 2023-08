Debatt: Björn Söder måste avgå

HBTQI. Genom vår position i regeringen gör Liberalerna nu uttalanden om att Sverige ska vara världens bästa land för HBTQ+ personer.

Detta är en ambition som vi delar fullt ut, och vi hoppas att Liberalerna kommer att arbeta för detta tillsammans med de partier som delar den målsättningen, vare sig de ingår i regeringsunderlaget eller ej.

Vi är många som är en del av HBTQ+familjen, deltar i Prideparader runt om i landet eller utvecklar partiets politiska arbete inom HBTQ+ frågor. Det är ett långsiktigt arbete som på intet sätt är färdigt.

Att Pride behövs blir tydligt, särskilt när Sverigedemokraternas Björn Söder väljer att under Prideveckan anklaga både statsministern och talmannen för att legitimera pedofili genom sitt deltagade. Dessa uttalanden kommer från vad som ska vara en samarbetspartner i riksdagen.

Björn Söder har systematiskt gjort den här typen av uttalanden mot HBTQ+ familjen, och även om Liberalerna riktar tydliga och korrekta fördömanden gentemot Söder, så behöver hans agerande också få verkliga konsekvenser.

Söder är, förutom riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, även ordförande för den svenska delegationen till OSSE.

OSSE är en organisation vars kärnuppdrag är att främja mänskliga rättigheter. Genom OSSE gjordes den 22 juni 2023 ett gemensamt uttalande av 33 länder, där även Sverige ingår, som belyser just vikten av Pridefestivalen och HBTQ+ frågor. I uttalandet går att läsa:

”Protection should include tackling a deeply concerning rise in anti-LGBTI sentiment across the OSCE region, often fuelled by misinformation. Such anti-LGBTI sentiment has already led to violent attacks and parallel anti-Pride demonstrations.”

Som ordförande för den svenska delegationen är Björn Söder riksdagens och Sveriges företrädare i denna organisation. Det är ett uppdrag som han inte längre kan utföra med trovärdighet. Därför menar vi nu att partiet bör verka för Björn Söders avgång som ordförande för den svenska delegationen till OSSE.

Vi ser gärna att partiet, för anständighetens skull, vill göra oss undertecknare sällskap i vår slutsats.

HBT-Liberaler, HBT-Liberaler Gävleborg, HBT-Liberaler Storstockholm, Liberala Kvinnor Stockholm, LK Västerbotten, Liberala Studenter, LS Stockholm, Liberalerna Bromma, L Dalarna, L Ekerö, L Enskede–Årsta–Vantör, L Eskilstuna, L Farsta, L Hägersten–Älvsjö, L Hässelby–Vällingby, L Kungsholmen, L Ljusdal, L Malå, L Norberg, L Nordmaling, L Norrmalm–Vasastan, L Östermalm, L Sandviken, L Skärholmen, L Skarpnäck, L Skellefteå, L Södermalm–Gamla Stan, L Solna, L Spånga–Järva, L Umeå, L Upplands Väsby, L Vallentuna, L Västerås, LUF Storstockholm, Roko Kursar, Malmö

Detta är en debattartikel publicerad i NU nr 33/2023. Du kan även läsa svaret på den, av L:s gruppledare Lina Nordquist här>>