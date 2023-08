Gästkrönika: Dags för VM i friidrott i Budapest

Mellan den 19 och 27 augusti genomförs Världsmästerskapen i friidrott i Budapest. Sverige skickar en stor trupp till mästerskapet. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har gett klartecken till start för 32 aktiva. Stavhopparen Armand ”Mondo” Duplantis är en av VM:s allra största stjärnor överhuvudtaget.

Att VM arrangeras i Ungern ger en besk eftersmak. Under en tid har landet utvecklat sig i fel riktning för oss som tror på den liberala demokratin. Det handlar om en nedmontering av rättssystemet och förändrat valsystem för att se till att regeringspartiet Fidesz ska vinna framtida val. Vidare handlar det om begränsning av mediers och akademins frihet samt civilsamhällets verksamhet. Emellertid har vi inom Svenska Friidrottsförbundet aldrig övervägt en bojkott av VM. I stället har vi under de senaste åren inom både det Internationella och Europeiska Friidrottsförbundet drivit på, i samband med kongresser och i arbetsgrupper, för att stärka de mänskliga rättigheterna inom vår idrott och att dessa organisationer ska ställa högre krav på arrangörer av internationella mästerskap. Detta har även lett till att flera arrangörer under åren framöver är städer i länder med en mer öppen och liberal demokrati.

Emellertid är det viktigt för den europeiska och globala friidrotten att hela tiden arbeta med värderingar och demokratiska hållbara strukturer. Efter att britten Lord Sebastian Coe tog över ordförandeklubban i Internationella Friidrottsförbundet har ett rejält reformarbete genomförts med inriktning på demokrati, nya stadgar, värderingar och en mer modern samt transparent organisation. Före Coe tillträde hade den internationella friidrotten stora problem, bland annat med korruption och en osund organisation med maktmissbruk under flera år genom den tidigare ordföranden Lamine Diack från Senegal och en krets kring honom. Sebastian Coe har en stark ställning inom den globala friidrotten och har en bakgrund innehållande bland annat flera världsrekord inom medeldistanslöpning, OS-guld, några år som parlamentsledamot för Tories och OS-general inför och under spelen i London år 2012. Vid kongressen i Budapest förväntas han bli omvald som ordförande, men det ryktas om att han om ett par år är intresserad av att efterträda Thomas Bach som ordförande i Internationella kommittén (IOK). Till skillnad från Bach och IOK har ”Seb”, som han kallas, och Internationella Friidrottsförbundet varit mycket tydliga med att Ryssland och Belarus kommer att vara avstängda i vår idrott så länge det orättfärdiga kriget mot Ukraina pågår.

Sverige har en stark trupp till VM, men två toppaktiva. Det handlar om stavhopparen Armand Duplantis och diskuskastaren Daniel Ståhl. Armand är guldfavorit och Daniel ska kunna ta en medalj. Båda dessa aktiva har tidigare vunnit VM och OS.

Före tävlingarna genomförs flera friidrottspolitiska möten i Budapest, inklusive Internationella Friidrottsförbundets kongress. Det innefattar bland annat val till förtroendeposter, idrottspolitiska, organisatoriska och mer direkta idrottsliga frågor.

Internationella Friidrottsförbundet har 214 medlemsländer, klart fler än till exempel Förenta Nationerna. Det gör att det är en global idrott som utövas över stora delar av världen. Många friidrottsvänner kommer att resa till Ungern som kongressdeltagare, deltagande aktiva, tränare, ledare, funktionärer, volontärer, medierepresentanter eller åskådare med mera. Ett VM i friidrott är en stor organisatorisk uppgift som förberetts i många år.

TV4 är det svenska TV-företag som har aktuella rättigheter för att sända från tävlingarna. De gör en stor satsning på mästerskapet så följ gärna tävlingarna även om du inte reser till den ungerska huvudstaden.

Johan Storåkers är oppositionsråd för Liberalerna i Sundbyberg och ­ordförande i Svenska Friidrottsförbundet.