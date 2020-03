Hitta nöjena hemma under coronakarantän

Många i Sverige väljer nu att hålla sig hemma för att undvika att få eller föra Covid-19 vidare i samhället. En hel del jobbar hemifrån, men även kvällar och helger spenderas i hemmet. NU bad några liberaler ge tips på böcker, poddar och serien som man kan underhålla sig med under denna självvalda coronakarantän.

Serier att titta på

The Crown

Am-brittisk historisk dramaserie om drottning Elizabeth IIs liv från 1946 och framåt. Hög kvalitet. Tre säsonger som alla finns på Netflix, en fjärde på väg.

DNA

Kan ett fel i DNA-registret lösa ett gammalt ouppklarat försvinnande? Danskt kriminaldrama som rör sig över Europa och tar upp dagsaktuella fråge-ställningar och dilemman. Åtta delar, finns på SVTPlay.

Mad Men

Välgjort och snyggt tidsdokument där handlingen utgår från en reklambyrå på Madison Avenue på Manhattan, New York under 60-talet. Am dramaserie i sju säsonger, finns komplett på Netflix.

Bonus The Americans

På ytan en förortsfamilj i 80-talets USA som driver en resebyrå, i verkligheten ryska spioner. Sju säsonger, 2-6 finns på Netflix, 1 och 7 kan kompletteras med från SFAnytime. Amerikansk drama-, thriller-, spionserie.

Maria Johansson

Liberalerna Stockholm stad

Läsning i karantän

Stalinist Fredrik Malm: ”Naftasyndikat”, Carlssons 2020.

Fredrik Malm berättar en spännande historia om sin morfars far Einar Kruse. Han var en stenhård stalinist som hade en nyckelposition för Sovjetunionens spionage i Sverige och för Sovjets finansieringen av det svenska kommunistpartiet (numera Vänsterpartiet). Historien har hittills varit i stort sett okänd för svenska forskare. Och Fredrik är dessutom en vass skribent.

Demokrati Katarina Barrling & Sören Holmberg (red.): ”Demokratins framtid”, Sveriges Riksdag 2018.

En forskarantologi om den svenska demokratins utmaningar mot bakgrund av det nu aktuella rösträttsjubileet. Särskilt intressant är Bo Rothsteins artikel som visar på att en hederlig och kompetent statsförvaltning är den viktigaste grundbulten för att skapa en fungerade demokrati.

Historia Gunnar Petri: ”Hans Järta – En biografi”, Historiska Media 2017.

En fullmatad biografi om en nyckelperson bakom Sveriges politiska omvandling i början av 1800-talet. Han var bland annat inblandad i Sveriges senaste (sista?) statskupp 1809.

Kvinnor Lisbeth Håkansson Petré: ”Tisdagar med Tolfterna – Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm”, Stockholmia 2019.

År 1892 bildades organisationen Tolfternas samkväm i Stockholm med syfte att överbrygga klassklyftorna mellan borgerliga kvinnor och arbetarkvinnor. Många av de ledande kvinnorna var liberaler.

Anders Johnson

Skriftställare

Bok ”The Wisdom of Crowds” – Hur kollektiv intelligens fungerar och förklarar varför demokrati fungerar så mycket bättre än alla andra sätt att fatta beslut. Full med fascinerande exempel.

Bok ”The Wizard and the Prophet” – hur ska vi hantera världens miljö- och klimatproblem? Genom att dra mänskligheten tillbaka eller genom innovation. De två synsätten beskrivs genom två fascinerande personer, Norman Borlaug och William Vogt.

Podd Warp News – fem minuter faktabaserade optimistiska nyheter varje vecka.

Mathias Sundin

Co-Founder på Warp Institute

Feministbiblioteket rekommenderar: Böcker på temat corona

Just nu lever vi i en speciell tid. Många isolerar sig självmant eller för att de måste. Vi behöver hopp och ljus, men vet alla att vi måste igenom en ännu mörkare tid. Då kanske man inte alls vill läsa om död, elände och pandemier, utan om mer hoppfulla saker. Eller så vill man det. Min tre boktips på tema corona är tre helt olika böcker som belyser den situation vi är i på tre olika sätt.

Vill man läsa om pandemier är Hanne-Vibeke Holsts ”Som pesten” ett bra val. Den skrevs 2017 och handlar om en global pandemi och det går att känna igen skrämmande mycket från den om vad som händer nu. Jag håller på att läsa den själv och tar den i små doser, för det kommer lite för nära.

De som läst ut den säger inte sällan att det verkar som att Holst kan se in i framtiden. Det är ruggigt när sådana dystopiska framtidsromaner slår in, men det kan också funka att läsa den för att se att fiktionen är värre än verkligheten. För det gissar jag att det kommer att vara.

”Väggen” av Marlen Haushofer är en fantastisk bok på ämnet isolering, som vi är många att känna igen oss i just nu. Boken handlar om en kvinna som åker ut till en stuga i skogen och på morgonen upptäcker att hon är omringad av en genomskinlig vägg som avskärmar henne från omvärlden. Vad gör man när man är ensam kvar?

Djur och natur är i stort fokus i den här boken eftersom huvud-personen inte har något annat att ty sig till. Det är en psykologisk thriller som får ett mycket intressant slut.

Nu hoppas jag inte att någon känner igen sig in den extrema isolering. Vi lever trots allt i en digitaliserad värld.

På Twitter är vi många som diskuterat mumintrollen och de många tröstande ord som finns i dem om det elände vi just nu går igenom. Boken ”Kometen kommer”, som är den första av de traditionella muminböckerna, handlar om ett hot om en komet som ska förstöra världen och hur trollen ska klara sig undan.

Den är mycket fin och tänkvärd och finns dessutom inläst av Tove Jansson själv om man har tillgång till någon streamingtjänst för böcker.

En vän föreslog på Twitter att vi kanske skulle skicka ut Kometen kommer till hela Sverige för tröst, som komplement till Om krisen eller kriget kommer.

Hanna Lager

feministbiblioteket.se

Christer Nylander tipsar

Köp några extra böcker

Biografi Om du inte har några symptom skulle jag föreslå att du går till närmaste fysiska bokhandel och köper Anna-Karin Palms biografi över Selma Lagerlöf ”Jag vill sätta världen i rörelse”. En underbar bok om Lagerlöfs liv och verk, men också en intressant beskrivning av den tidens idédebatt. Det var en tid då mycket förändrades och många invanda tankar ifrågasattes.

Jag gissar att Corona kommer att innebära rätt många nya funderingar om vår tid och vårt samhället och Lagerlöf kan inspirera. Inte minst hennes tankar om vikten av att vårda och utveckla den inre personligheten.

När du ändå är i bokhandeln så passa på att köpa några extra böcker för att se till så att vi både har bokhandlar och författare när krisen är över.

Om du har en slant över kan det vara idé att börja prenumerera på en dagstidning digitalt. Det är en bransch som just nu står för riktigt stora utmaningar.

Gå på konserter på nätet

Musik Många artister och -institutioner ställer nu om och ger konserter digitalt. Konserthuset i Stockholm har till exempel skapat en väldigt bra konsertserie som alternativ till den satsning man tänkte göra till följd av Beethovens 250 års jubileum, ”Ladies versus Beethoven”.

Ett extra plus för det rejäla programmet som nu också -publiceras digitalt. En hel del artister lägger ut minikonserter digitalt, man kan se alltifrån hemkonsert med First Aid Kid till Dagens sång med Rickard Söderberg.

Kanske kan man också passa på att ta upp den gamla blockflöjten från källarförrådet och se om takterna sitter i.

Avboka inte. Boka om

Biljetter Många föreställningar blir nu inställda eller flyttade i tid. Stora delar av kulturlivet har en affärsmodell som innebär att man förbereder och spelar in under lång tid utan intäkter för att först därefter tjäna pengar.

Det innebär att många nu repeterat pjäser och konserter som sedan aldrig möter publik, det vill säga man har haft stora delar av kostnaden, men får aldrig intäkterna. Så om det är möjligt, boka om biljetter istället för att avboka. Det är bra både för dig och arrangörerna.

Christer Nylander

Riksdagsledamot (L), ordförande kulturutskottet