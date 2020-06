Amerikanska valet: Vice-president Duckworth?

Joe Biden är nu så gott som ohotad att bli Demokraternas presidentkandidat inför höstens valrörelse. Men vem han väljer att utse som sin vice-presidentkandidat kan påverka valrörelsen. Och Demokraternas bild av vilket parti de är. Här skriver statsvetaren Oskar Örn en betraktelse över Bidens val för tidningen NU.

Tiderna är morbida nog för att fundera över dödligheten hos amerikanska presidenter . Men faktum kvarstår, Donald Trump och Joe Biden är båda klart över 70 år gamla och tillhör riskgrupp för Covid-19.

Presidenten William J Harrison dog faktiskt redan 31 dagar in i mandatperioden efter ett ha hållit ett långt installationstal i dåligt väder.

Demokraten Biden proklamerade i en debatt med partikamraten Bernie Sanders, som utlovade samma sak, att hans vicepresidentkandidat skulle vara en kvinna. Vinner Biden presidentvalet kan därmed en kvinna, fyra år efter Hillary Clintons misslyckade presidentkandidatur, vara ”a heartbeat away from the presidency”.

Den första kvinnliga vicepresidentkandidaten för något av de två stora partierna var Demokraternas Geraldine Ferraro i 1984 års presidentvalskampanj. Hon är också den första och hittills enda italiensk-amerikanska kandidaten. Till en början uppbådade presidentkandidat Walter Mondale och Ferraro stor entusiasm. Dock stötte kampanjen på patrull då det visade sig att Ferraros make hade svarta affärer. Till slut förlorade Mondalekampanjen stort och Ronald Reagan blev återvald.

Den andra kvinnliga vicepresidentkandidaten, republikanen Sarah Palin, skulle också bli en förlorare. Hon tog publiken med storm med sin energi och folklighet när hon trädde in på scenen hösten 2008 tillsammans med parhästen John McCain. Hon fick vissa bekymmer i en beklämmande intervjusituation då hon påstod sig se Ryssland från sitt hus i Alaska. Hon repade sig dock några dagar senare med en stark debattinsats mot nyss nämnda Joe Biden, då vicepresidentkandidat till Barack Obama.

”There you go again, Joe”, svarade Palin när Biden återkommande försökte jämföra McCains kandidatur med den impopuläre sittande presidenten George W Bush.

Kandidaterna det pratats mest om att backa upp Bidens kandidatur 2020 är senatorerna Kamala Harris och Elizabeth Warren samt guvernören Amy Klobuchar. Den sistnämnda är den som betecknas som lågoddsaren nummer ett.

På sistone har dock ”the junior senator from Illinois”, samma roll Barack Obama hade en gång, Tammy Duckworth seglat upp som kandidat för rollen. Hon har synts återkommande på Bidens sociala medier den senaste tiden och i förra veckan bekräftade den demokratiska senatorn Dick Durbin att hon ska intervjuas av kampanjen angående en plats ”on the Biden-ticket”. Durbin sade vidare: ”Om du frågar mig om jag anser henne vara kvalificerad för jobbet, är svaret ja.”

Vem är då denna Tammy Duckworth? Det är en person med en fascinerande livshistoria som skulle vara ett bra komplement till Biden eftersom hon kan appellera till vänstern i partiet.

Jag såg henne på ett lokalt partievenemang i Chicago 2011. Jag minns henne som en jordnära person, och den överlägset bästa talaren den kvällen. Det var två år innan hon valdes in till en plats i kongressen men hon hade redan börjat göra sig gällande i partiet. 2008 var hon på scenen på Demokraternas konvent och introducerade Bidens son, den numera framlidne politikern, också han demokrat, Beau Biden.

Hon hade tidigare varit soldat i Irak, och fick där sina båda ben bortsprängda. Hon sade en gång apropå olyckan: ”Jag kan välja att tycka synd om mig själv, eller så kan jag fira det faktum att jag överlevde tack vare mina militära kollegor”. Varje år, på dagen för olyckan, firar hon den dag då hon överlevde vad som hade kunnat bli en dödlig attack.

Tammy Duckworth, född i Bangkok, lär bli föremål för president Donald Trumps verbala attacker. Tidigare har presidenten menat att Barack Obama föddes i Kenya och att den republikanske senatorn Ted Cruz föddes i Kanada. Konstitutionen säger dock ingenting om att vara född i USA skulle vara ett krav för att vara en ”natural-born citizen”, det lagliga krav som anges i en klausul till konstitutionen. Den fråga som innebar Trumps politiska genombrott 2011, den om Obamas födelseattest, var enligt de flesta legala bedömare en icke-fråga.

Det lär bli svårt för Trump att attackera veteranen Duckworth, militären åtnjuter högt anseende i USA och Trump fick stora problem när han kritiserade John McCains krigserfarenhet i förra valet. Tammy Duckworth har å sin sida kommenterat Donald Trumps avsaknad av militär erfarenhet: ”I spent my entire adult life looking out for the well-being, the training, the equipping of the troops for whom I was responsible. I will not be lectured about what our military needs by a five-deferment draft dodger.”

Duckworth har berättat om sin uppväxt att hennes familj fick ta emot matkuponger, något som format hennes politiska övertygelse att det måste finnas sociala skyddsnät och bra skolor i offentlig regi.

Denna politiska övertygelse och profil, tillsammans med det faktum att hon är den första thai-amerikanen vald till amerikanska kongressen kan bidra till att mildra de dubier vänsterkanten i demokratiska partiet hyser för mitten-politikern Joe Biden. För att avsluta i fortsatt morbida toner: den som lever får se.

Oskar Örn